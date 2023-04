“Le Canada est reconnu,de par le monde, pour grande démocratie mais aussi pour son côté diplomatique et pacifique. La diplomatie canadienne joue un très grand rôle à travers le monde. Le Canada et les canadiens sont très respectés de par le monde. Les avantages d’immigrer au Canada sont nombreux; D’une part, le Québec qui est une province francophone la plupart des sénégalais qui viennent au Canada s’établissent naturellement dans cette province par ailleurs, le Canada est un pays de droit où les gens qui y vivent peuvent s’intégrer facilement de par les programmes du gouvernement qui accompagnent les nouveaux arrivants jusqu’à leur intégration. C’est un pays où il est agréable de vivre en famille, d’élever ses enfants ou de batir une carrière professionnelle. Avec l’un des meilleurs services de santé et d’éducation au monde, il attire beaucoup de familles sénégalaises qui viennent y vivre. Pour le secteur de l’emploi, le Canada a aussi l’un des plus faibles taux de chômage du G7 (autour de 5%) ce qui fait que la plupart des sénégalais qui viennent s’y installer trouvent facilement du travail. Comparé aux pays de l’Europe qui ont traversé la crise de l’emploi, le Canada s’en sort beaucoup mieux. Pour les gens qui ne sont pas formés, qui n’ont pas diplôme universitaire, l’avantage du continent américain surtout au Canada, c’est de leur permettre de bénéficier des formations professionnelles, adaptées, qui peuvent leur permettre d’intégrer facilement le milieu du travail.”

