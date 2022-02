En face d’eux se dressera une équipe d’anciennes stars du continent africain, emmenée par les deux vedettes Samuel Eto’o (Cameroun), Didier Drogba et Yaya Touré (Côte d’Ivoire). Il y aura également Emanuel Adebayor (Togo), Jaï Jaï Okocha du Nigeria, Geremi Njitap et Patrick Mboma du Cameroun, Asmoah Gyan et Samuel Kuffour du Ghana. L’lvoirien Emmanuel Eboué, l’Égyptien Wael Gomaa, le Marocain Moustapha Hadji, les Guinéens Aboubacar Titi Camara et Pascal Feindouno, le Zambien Kalusha Bwalya, le Congolais Shabani Nonda de même que les Burkinabès Aristide Bancé, Jonathan Pitroipa et le Sud-Africain Lucas Radebe sont également annoncés à ce match qui va opposer une kyrielle de stars. Une rencontre qui constitue un rendez-vous rêvé pour les férus du ballon rond qui en auront plein les yeux.

Tous les chemins vont mener ce mardi à Diamniadio pour l’inauguration du nouveau Stade du Sénégal qui va porter le nom du 3ème président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade. Ce stade à l’anglaise sans piste d’athlétisme, d’une capacité de 50.000 places, aura coûté environ 155 milliards FCFA. Une cérémonie solennelle qui va être rehaussée par la présence de six chefs d’État (Allemagne, Turquie, Rwanda, Guinée Bissau, Gambie et Liberia), mais aussi des présidents de la FIFA et de la CAF, sans occulter d’autres sommités du monde sportif et politique. L’aspect culturel sera assuré par une pléthore d’artistes.

