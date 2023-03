Un incendie d’une rare violence s’est déclaré à Douta, localité située dans la commune de Missira Sirimana dans le département de Saraya. C’est aux environs de 11 heures, mercredi, que le feu s’est propagé dans tout le village. Plus de cinq cent cases, des magasins de vente, des dépôts de matériels, des affaires vestimentaires, entre autres, sont partis en fumée. Le bétail et la volaille n’ont pas été épargnés par les flammes. Une bonne partie a été consumée. Joint par Seneweb, un des habitants de la localité renseigne que l’origine de l’incendie est pour le moment inconnue. Toutefois Mamadou Cissokho s’empresse de préciser “qu’en cette période de sécheresse la zone fait face à plusieurs sortes de feux”. “Vous savez qu’il y a des feux de brousse, des feux précoces et des feux d’habitation. Il est difficile de vous dire exactement l’origine de ce feu. Ce qui est constant c’est que nous avons été surpris par un feu violent sous l’effet du vent. Et présentement certains vont dormir à la belle étoile», explique-t-il au bout du fil.

