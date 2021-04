« C’est une information inexacte. Les deux bébés survivants de l’incident survenu samedi dernier sont encore en vie. L’un est de sexe masculin âgé de11 jours et le second âgé de huit jours le jour de l’accident. Je puis vous affirmer qu’ils se portent bien. Ils sont même sortis et on leur a rendu visite hier en présence des autorités administratives de la région (le gouverneur, le préfet du département de Linguère et le sous-préfet de Barkédji), de la directrice régionale de l’action sociale », a déclaré ce mardi Dr Abdou Sarr, contacté ce mardi par la Rts. En outre, « la surveillance des cinq bébés, qui étaient des prématurés, était bien assurée par l’infirmier de garde », a-t-il fait savoir. Quid des mesures à prendre pour que pareil incident ne se reproduise ? Selon lui, « on ne peut parler d’apporter de correctifs tant qu’un diagnostic précis pour en déterminer les causes exactes n’est pas établi ». Considérant que « jusqu’ici, on le considère comme un accident, un événement qui est survenu de façon brutale, inattendue ayant des conséquences fâcheuses », il estime qu’ « on peut émettre beaucoup de spéculations ou d’hypothèses mais il faut que les techniciens et les experts après enquête se prononcent pour déterminer les circonstances de ce drame. Ce qui n’est pas encore le cas ».

