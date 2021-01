Il espère que les experts pourraient y arriver ‘’dans les plus brefs délais’’. Abdou Karim Diébaté explique que le gaz s’échappant du puits et se répandant dans l’atmosphère devient de plus en plus ‘’dangereux’’, au fur et à mesure qu’il sort de sa source. ‘’Les gens ne comprennent pas’’ certes le fait que le puits se remette à brûler, mais cette démarche , assure-t-il, ‘’fait partie de l’opération’’ d’extinction de l’incendie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy