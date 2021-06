XALIMANEWS- La presse en a largement fait écho et la toile fortement inondée de cette information selon laquelle la maison familiale du Président de la République Macky Sall , sise au village de Ndouloumadji (Matam), a été brûlée par des jeunes en colère. Le Collectif des Chargés de mission du Président vient alors de se mettre à la mêlée et tente de rétablir la vérité des faits. Dans une note rendue publique, ces proches collaborateurs du Chef de l’État, de dire : » L’information selon laquelle la maison familiale du Président de la République Macky de Ndouloumadji, dans le département de Matam a été mise à feu est archi- fausse. Ce qui en est réellement, c’est qu’ il n’y avait aucun manifestant. Des jeunes originaires de ce village d’origine du père du Chef de l’État ont voulu le voir passer chez eux. Ce qui n’a pu se faire pour cause d’impondérables. Le feu que l’on évoque, c’est aux environs du domicile en question. En cette période de l’année où la paille est partout, des gens ont mis le feu dans l’entourage. Aucune flamme n’a été aperçue ni vue à l’intérieur de la villa. Ce sont de politiciens de très mauvaise foi , voulant voir partout le mal qui tirent les ficelles. Mais , qu’ils sachent que le Fouta Toro est avec le Président Macky. Il est plus que populaire sur les terres de ses aïeuls », ont- ils souligné avant de renchérir : »Le peuple sénégalais est avec le Président Macky. Ses récents déplacements dans le Sine Saloum, le Ndoucoumane, le Bambouck, le Niani et dans le Fouladou et à Kédougou montrent que les populations adhérent à sa cause. Ces baratineurs doivent alors cesser leurs basses manœuvres car, le Président Macky et son gouvernement sont résolument dans le temps de l’action utile, concrète pour tirer le pays vers l’émergence socio-économique ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy