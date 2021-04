Le samedi 24 avril 2021, à l’hôpital Maguatte Lô de Linguère, s’est produit un drame sanitaire sans précèdent au Sénégal. Quatre nouveaux ont péri dans l’incendie de l’unité néonatale. Il ressort des premières informations que nous avons collectées, que la responsabilité de l’Etat est directement engagée, pour les motifs suivants : Les tables chauffantes pour les bébés sont de fabrication artisanale et ne sont pas conformes aux normes requises ; Le ministère de la santé n’a pas approvisionné l’hôpital en tables chauffantes suffisantes et aux normes ; Les ampoules de 60 w utilisées pour le chauffage sont achetées directement sur le marché, à 300 F CFA l’unité, en lieu et place des ampoules normées, revenant à 25 000 FCFA ; Les ampoules auraient explosé ; Les moustiquaires en nylon auraient pris feu au contact avec les ampoules ; Le personnel de garde est insuffisant et doit veiller à la fois sur plusieurs unités ; De ce qui précède, nous accusons l’Etat et son gouvernement, d’être les seuls responsables de l’incendie qui a causé la mort des quatre bébés et les blessures de deux autres. Aucune faute détachable ne saurait être évoquée. En conclusion les actions suivantes sont entreprises ou sont envisagées : a/ Un collectif de citoyens de Linguère est en train de se constituer pour porter plainte contre l’Etat du Sénégal ; b/ Des conseils seront apportés aux familles des victimes pour porter plainte contre l’Etat du Sénégal ; c/ Par cette présente, un appel est lancé aux avocats de bonne volonté, aux organisations de défense des droits de l’homme, aux organisations de défense des consommateurs etc. pour soutenir les procédures relatives à ces plaintes ; d/ Par cette présente, un appel est lancé à l’Assemblée Nationale, pour la constitution d’une commission parlementaire, aux fins de mener une enquête sur les unités néonatales de tous les hôpitaux des villes secondaires du Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy