Incendies de Los Angeles: des vents renforcés font craindre de nouveaux départs de feu

XALIMANEWS-Près d’une semaine après les feux qui ont dévasté plusieurs maisons, la ville de Los Angeles s’inquiète de voir le vent se renforcer. nouveaux départs de feu sont attendus, rapporte RFI.

« Non seulement ces conditions extrêmes et dangereuses compliquent beaucoup la lutte contre les incendies en cours, mais elles rendront de nouveaux départs de feux beaucoup plus probables », ont alerté les services météo américains. « Des conditions météo extrêmement propices aux feux » se développent dans la région et elles dureront au moins jusqu’à mercredi, avertissent-ils, dans ses propos relayés par Radio France Internationale.

Selon toujours le média, 5 000 pompiers, rien que sur le « Palisades Fire » à l’ouest, ont passé une partie de la journée du 13 janvier, s’attendent à l’arrivée des vents. Des effectifs auraient pris position près de zones à risques pour intervenir rapidement, tandis que d’autres ont débroussaillé autour de bâtiments sur la route des flammes. Ces soldats du feu, se préparent donc à ce que les services météo appellent une « situation particulièrement dangereuse », leur alerte la plus élevée.

Celle ci va entrer en vigueur à 4 heures du matin, heure locale, le 14 janvier, dans les secteurs de Los Angeles où les rafales de vent devraient dépasser les 100 kilomètres par heure.