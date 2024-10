Incident à l’AIBD : Un Boeing 767 de Delta Airlines immobilisé après un problème technique

XALIMANEWS-Un incident a eu lieu samedi aux alentours de 11h30, à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), impliquant un Boeing 767 de Delta Airlines, qui était en route pour New York. L’avion, alors en phase de décollage, a dû effectuer une manœuvre d’accélération suivie d’un arrêt d’urgence en raison d’un problème technique. Le pilote a réussi à immobiliser l’appareil en toute sécurité.

Selon le communiqué du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, aucun dommage corporel n’a été signalé. Les 216 passagers à bord, y compris trois bébés, sont tous sains et saufs. Ils ont été pris en charge et transférés dans des hôtels pour assurer leur confort, avec un nouveau départ prévu pour New York le dimanche 20 octobre 2024 à 10 heures.

Pour identifier les causes de l’incident, une enquête technique sera menée par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), en coopération avec le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA). Le Ministère a également indiqué que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des passagers et assurer la continuité des opérations à l’aéroport.