Inclusion de personnes en situation de handicap dans les listes de PASTEF : Le Président de l’ A E.H.S félicite Ousmane Sonko

XALIMANEWS- Le Président de l’Association des Élus Handicapés du Sénégal (A.E.H.S) tient à remercier le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, pour l’inclusion de personnes en situation de handicap dans les listes électorales. Plus précisément, il s’agit de Madame Awa Sy, tête de liste départementale de Bounkiling, et de Madame Awa Seck, investie sur la liste nationale de Touba.

Cette initiative montre un engagement fort en faveur de l’inclusion et de la représentativité des personnes en situation de handicap au sein du processus politique. Cela reflète une volonté de promouvoir l’égalité des chances et d’assurer une meilleure intégration de tous les citoyens, sans distinction.

Au nom de l’Association et de toutes les personnes concernées, nous exprimons notre profonde gratitude pour ce geste qui encourage une société plus équitable et inclusive.

ngoundianeactu