Le Sénégal chute encore. Il recule de trois points cette année. Dans l’édition 2021 de l’indice mondial de l’innovation publié par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ( Ompi), le Sénégal est à la 105ème place sur les 132 économies. Un coup d’œil dans les précédents rapports de l’agence onusienne montre que non seulement, le pays figure constamment dans les 40 dernières économies, mais il régresse progressivement d’année en année. En 2020, il était à la 102ème position, soit six places perdues par rapport à 2019. Cette année là, le Sénégal était 96ème pays le plus innovant sur les 129 économies. Cet indice crée depuis 2007 est calculé à partir d’environs 80 critères, répartis en deux catégories: les moyens mis en œuvre en matière d’innovation et les résultats effectifs des activités d’innovations. On trouve par exemple, dans le premier des indicateurs sur les institutions, le capital humain ou les infrastructures, tandis que le second s’articule autour de deux piliers: les résultats en matière de savoir et de technologie et les produits de la créativité. Mais qu’est ce qui peut expliquer ces chutes du Sénégal dans ces classements? Pourquoi les startups sénégalais traînent encore les pieds? Basile Niane est directeur général Social Netlink. Une startup spécialisée dans la communication digitale. Pour lui, les startups sénégalais ne sont pas à la traîne. Aucunement. » on donne beaucoup de classement sans pour autant savoir ce qui se cache derrière. Il faut se demander si ce classement a tout ce qu’il faut comme ingrédients pour être crédible aux yeux des startups » s’interroge t-il.

