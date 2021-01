Huit autres personnes sont mortes à Majene, une autre localité de la région de Mamuju, a indiqué un autre responsable local de l’agence. À Mamuju, ville de quelque 110.000 habitants la plus affectée de la région, les sauveteurs recherchaient plus d’une dizaine de patients et personnels médicaux portés disparus sous les décombres d’un hôpital. «L’hôpital est détruit. Il s’est effondré. Il y a des patients et du personnel de l’hôpital prisonniers des décombres et nous sommes en train de les évacuer», a dit un responsable des secours de Mamuju.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy