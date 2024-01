L’avocat de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly, a exprimé ses regrets concernant le timing de cette décision. Selon lui, « Si la décision n’était pas rendue aujourd’hui, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d’être candidat. Aujourd’hui le 5, il ne restait que 15 jours selon les calculs. Or, le Conseil constitutionnel, une fois saisi, aurait rendu sa décision dans un mois. » Il a ajouté que l’État, en rendant cette décision, « a violé toutes les lois et tous les engagements internationaux. Il a renié l’État de droit et la démocratie, changeant toutes les valeurs, y compris les valeurs culturelles du pays. C’est un état prêt à tout. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy