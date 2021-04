XALIMANEWS: La pose de la première pierre de cette unité qui fera de l’hôpital Dalal Diam le fleuron du parc hospitalier du Sénégal a été effectuée hier par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Avec cette unité de Procréation médicale Assistée, l’infertilité qui touche prés de 30% des couples dans le pays en voie de développement et qui est reconnue comme une maladie et un problème de santé publique par l’Oms, sera résolue. Il ne sera plus question pour les couples de se déplacer et de dépenser fortes sommes d’argent à l’étranger.

