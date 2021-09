Macky Sall a toujours déroulé le tapis vert à Adama Bictogo et lui a confié le business des visas d’entrée et la construction de l’université Amadou Mahtar Mbow, en offres spontanées. C’est le fiasco et des pertes sèches pour l’Etat. Il est bon de rappeler que combler les pertes de l’Etat alimente l’inflation.Les travailleurs doivent s’attendre à une hausse du coût de la vie dans les prochains mois, si les politiques de Macky Sall se poursuivent. Entre Covid-19, inondations, chômage des jeunes, mauvaises campagnes agricoles, manque d’engrais et enfin hausse du coût de la vie, il est temps de rompre pour les centrales syndicales la trêve signée en 2012. Les sacrifices des travailleurs n’ont servi qu’à enrichir l’oligarchie de la Famille FayeSall.

Le français Alpha Condé est un cas d’école. Formé à la FEANF révolutionnaire et anti impérialiste en France, auréolé de son titre de principal opposant à Sékou Touré et Lansana Conté, il débarque en 2010 dans les valises de la Francophonie du Président Abdou Diouf. Pistonné au deuxième tour de la Présidentielle, décalée de six mois «Sic !», on l’impose Président de la République de Guinée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy