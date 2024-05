Infractions routières : ce qu’il faut savoir sur les amendes risquées pour les conducteurs et les motocyclistes

XALIMANEWS-Dans le cadre de la promotion de la sécurité routière, le gouvernement a récemment publié un tableau détaillant les infractions et les amendes correspondantes, visant à dissuader les comportements irresponsables sur les routes. Cet arrêté ministériel, numéro 009/MEMEFPD/MIT/MSPC, établit des amendes forfaitaires pour un large éventail d’infractions, des excès de vitesse au défaut d’immatriculation.

Voici un aperçu des principales infractions et de leurs amendes :

Véhicules 4 roues et plus :

Infraction Amende (FCFA) Conduite sans police d’assurance 20 000 Stationnement sans signalisation appropriée 20 000 Défaut ou modification de plaque de constructeur 30 000 Excès de vitesse 10 000 Défaut d’extincteur 10 000 Défaut de visite technique 10 000 Transport mixte de marchandises et passagers 20 000 Surcharge de marchandises 20 000 Défaut d’extincteur pour véhicule transportant un liquide inflammable 30 000 Teinte de vitre de voiture sans autorisation 30 000 … …

Motocyclettes :

Infraction Amende (FCFA) Excès de vitesse 5 000 Défaut de permis de conduire 5 000 Port de casque non homologué 5 000 Défaut de phare 3 000 … …

Ces amendes sont conçues pour décourager les comportements dangereux et irresponsables sur les routes, tout en encourageant le respect des règles de circulation. Les conducteurs sont fortement incités à se conformer aux réglementations en vigueur pour assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Le non-respect de ces règles peut non seulement entraîner des amendes financières, mais aussi mettre en danger des vies humaines. En adoptant une conduite responsable et en respectant les lois de la circulation, nous contribuons tous à créer un environnement routier plus sûr pour chacun.