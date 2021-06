Le président Sall, « abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades » lors de la réunion du Conseil des ministres de ce jour, a invité le ministre des Sports et son collègue des Finances et du Budget, « à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux ».

