Initiative ADOS : Vers une santé reproductive inclusive pour les adolescentes

XALIMANEWS-Hier, mercredi, à Dakar, s’est tenu le Forum de partage et d’échange avec les jeunes sur les questions de santé de la reproduction et de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Amélioration de la Santé de la Reproduction des Adolescentes au Sénégal » – ADOS, cofinancé par Affaires Mondiales Canada (AMC) et le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI).

Abdoulaye Diallo, Directeur général de la Jeunesse, souligne que selon le rapport 2023 de l’Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD), la moitié de la population sénégalaise est âgée de moins de 19 ans. Pour lui, cela met en évidence l’importance de la question des adolescent-e-s et des jeunes, en particulier de leur santé.

«Il est plus que jamais crucial que nous unissions nos forces pour améliorer la prise en charge des adolescentes qui sont destinées à être les femmes de demain. Nous savons à quel point les femmes sont le pilier des sociétés, sont des actrices incontournables du processus de développement. A ce titre, nous devons investir dans l’amélioration de leur accès à des services de santé adaptés à leurs besoins», explique-t-il.

Marie Glorieuse Ingabire, directrice du Bureau régional Afrique centrale et de l’Ouest du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), considère que cette rencontre marque une étape cruciale de l’initiative ADOS.

Elle souligne l’importance d’une bonne santé reproductive pour l’épanouissement des adolescentes et pour leur participation active dans la société.

Les interventions d’ADOS ont déjà bénéficié à plus de 3359 personnes, dont 348 adolescents « directement formés à la mobilisation et au plaidoyer pour la santé de la reproduction et la lutte contre les violences basées sur le genre ».