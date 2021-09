Pourtant, l’urgence pour ses adversaires devrait être de songer à bâtir une large plate-forme de lutte. Dès que l’on a parlé de coalition de l’opposition pour les locales, on a pressenti le piège et humblement théorisé la mise en place d’un cadre comme l’ex-Front pour la régularité et la transparence des élections (FRTE, monté par les adversaires de Abdou Diouf vers 1998). Dans un entretien accordé à Senego cette semaine, le très expérimenté Mamadou Diop Decroix semble nous donner raison et est longuement revenu sur le FRTE.

