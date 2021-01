Face à ces dérives qu’il juge « inacceptables », le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel rappelle aux radios, télévisions et sites internet leur responsabilité et leur obligation de veiller à la protection et au respect dus aux populations/consommateurs. Il précisera, en passant, que « la recherche d’audimat ne saurait servir de prétexte à un recours à des contenus et programmes dont la diffusion est prohibée par la réglementation ». Il rappelle que des mesures sont prévues par la réglementation, pouvant aller de l’interdiction de diffusion des séries et programmes concernés par ces dérives au prononcé d’autres sanctions contre les chaînes qui proposent lesdits programmes. »

