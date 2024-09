Inondations à Touba : Les engagements pris par le ministre

XALIMANEWS- En déplacement, hier mardi, à Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a présenté les condoléances du gouvernement au Khalife général des mourides.



Dans son discours, devant le guide religieux, Cheikh Tidiane Dièye, cité par l’Observateur, a pris « l’engagement de pomper les eaux de pluie dans les plus brefs délais avec ses équipes », promettant ainsi de « déployer tous les moyens nécessaires pour combattre les inondations à Touba ».



« Je suis l’évolution de la situation à Touba avec mes services depuis ce matin. Sur instruction du président de la République et du Premier ministre, je suis venu ici pour vous exprimer notre compassion. Nos équipes sont sur le terrain depuis ce matin. S’il faut passer la nuit à Touba, on le fera pour aider les populations à pomper les eaux. L’État va engager tous les moyens nécessaires », a assuré le ministre qui souligne avoir reçu des motopompes pour des actions préventives.



« J’ai apporté des motopompes qu’on va mettre au niveau des maisons et aux alentours de la grande mosquée pour évacuer les eaux. Si l’on maintient le même rythme d’ici quelques heures, les eaux pluviales seront évacuées », a expliqué Cheikh Tidiane Dièye.