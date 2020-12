XALIMANEWS -Plus de 180 000 habitants du Congo- Brazzaville sont touchés par les inondations. En effet, depuis octobre les pluies s’abattent dans le pays plus précisément au nord et au centre du Congo à constaté la Rfi. Le gouvernement qui a décrété un état d’urgence humanitaire, s’apprête à déployer une assistance et invite les partenaires à le suivre. « Nous devons leur apporter une assistance d’urgence qui est constituée de vivres et non-vivres. Les non-vivres, ce sont en général des médicaments essentiels », a expliqué le ministre en charge de l’action humanitaire, Mme Dinga Dzondo. La quantité des produits à apporter aux sinistrés n’a pas été précisée, mais le gouvernement est convaincu qu’elle ne pourra pas couvrir tous les besoins.

