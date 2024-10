Inondations dans le département de Kanel : 43 maisons et 239 hectares de rizières touchés par les crues du fleuve Sénégal

XALIMANEWS-Les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Sénégal ont touché quarante-trois maisons et plusieurs plantations de riz, totalisant 239 hectares, dans le département de Kanel, comme l’a rapporté la préfecture mercredi. Le village de Lobaly a subi le plus de dommages, avec seize maisons envahies par les eaux, d’après le préfet Cheikh Ahmadou Ndoye. D’autres localités ont également été affectées : neuf maisons à Gouriki Coliabé, cinq à Wendou Bosséabé, quatre à Lao Hola et trois à Thialy Maka.

À Madina Thiélol, Thialy Soubalo, Diolol, Fété Fowrou, Djingué et Odobéré, sept maisons ont été inondées. Au total, onze villages du Dandé Mayo Sud ont été envahis, selon les informations fournies par la préfecture. « La plupart des sinistrés sont logés par des proches, sauf à Hamady Hounaré », précise le document, notant que les victimes de ce village ont trouvé refuge dans une école élémentaire.

Le groupement d’intérêt économique Bamtaré Haouré possède 45 des 239 hectares de plantations de riz impactées. Des inondations ont également touché les rizières à Polel Diaobé, Gouriki Coliabé, Diamouguel et Wendou Bosséabé. Toutefois, seules sept de ces plantations ont été couvertes par une assurance, indique le rapport. Enfin, selon le préfet de Kanel, l’administration a fourni 80 sacs de sable aux victimes pour les aider à protéger leurs habitations et rizières contre la crue.

Avec APS