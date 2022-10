Le ministre de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, préconise une démarche basée sur la collaboration entre l’Etat, les communes, les délégués et les associations de quartier, pour prévenir les inondations. C’est une démarche de « co-construction », qui sera menée par les pouvoirs publics, les mairies et les populations, dans le but d’arriver à des « solutions à moyen et long termes », a-t-il expliqué. Lundi, M. Diop a visité plusieurs zones inondées de la région de Dakar, notamment dans les villes de Guédiawaye et de Pikine. Il s’agissait d’une « visite d’imprégnation » pour le nouveau ministre, qui tenait à observer de près les conséquences des fortes pluies de cette année. Issakha Diop dit avoir pris note des « propositions concrètes et des analyses objectives des municipalités et des populations » auxquelles il a rendu visite. Lors de sa visite, il a été mis au courant de problèmes liés aux déchets industriels, à l’assainissement et à l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. Le ministre de la Prévention et de la Gestion des inondations a annoncé la tenue prochaine de séances de travail auxquelles prendront part les services concernés par la gestion des inondations et les populations.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy