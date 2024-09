Inondations: Les ministres Maimouna Dieye, Cheikh Tidjane Dieye et Ibrahima Sy débarquent à Touba avec un lot d’aide d’urgence

XALIMANEWS: Le Gouvernement déploie des moyens considérables à Touba pour faire face aux urgences.

Madame Maïmouna Dieye , Messieurs Cheikh Tidiane DIEYE et Ibrahima Sy, respectivement Ministres en charge des Solidarités, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, et de la Santé, se sont rendus à Touba ce jeudi 19 septembre 2024 pour apporter le soutien de l’État aux populations sinistrées.

Ce premier lot d’aide d’urgence comprend :

• La mobilisation de 10 camions hydrocureurs pour pomper les points bas, en appui au dispositif des sapeurs-pompiers déjà opérationnel ;

• 100 tonnes de riz ;

• 50 électropompes, en plus des 30 déjà distribuées ;

• 50.000.000 FCFA pour l’achat de carburant et de divers produits ;

• Des motopompes de grande puissance ;

• 700 lits pivots ;

• 1 200 matelas ;

• 15 tentes de 100 places ;

• Des camions de transport de personnes fournis par l’armée pour faciliter le déplacement des populations ;

• 5 000 moustiquaires imprégnées ;

• Des lots de produits détergents ;

• 300 nattes ;

• 500 bassines avec bouilloires ;

• 300 packs d’eau (3 600 bouteilles) ;

• 300 tee-shirts et casquettes ;

• 50 cartons d’huile.

En outre, les autorités ont confirmé que du matériel supplémentaire a été commandé pour soutenir les efforts de secours à Touba et dans d’autres zones touchées. Ce matériel comprend notamment :

• 135 pelles suédoises ;

• 1 brancard de sauvetage ;

• 100 lits individuels ;

• 100 lits superposés ;

• 300 motopompes de 80m³ ;

• Kits accessoires tuyauterie pour 300 motopompes ;

• 200 paires de bottes en caoutchouc pour l’hivernage ;

• 500 tee-shirts beige MC ;

• 6 électropompes de 200m³/h (22 kW) ;

• 9 rouleaux de tuyaux de 60 m pour électropompes ;

• 2 électropompes de 1 100 m³/h (75 kW) ;

• 50 Tentes grand modèle.

De plus, grâce au fonds de riposte d’urgence mis en place par le Ministère en charge des Solidarités, des centaines de familles sinistrées recevront une aide financière d’un montant compris entre 100 000 et 300 000 FCFA. Les autorités locales sont à pied d’œuvre pour dresser la liste des sinistrés qui pourront bénéficier de cet appui direct.

Ces produits et équipements seront remis au Comité mis en place par le Khalife, sous la supervision du Gouverneur de Diourbel, avec l’appui du Préfet du département de Mbacké. Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour soulager les populations de Touba.

Après son séjour à Touba avec ses collègues, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement se rendra ensuite dans les régions de Kaolack et de Kaffrine pour évaluer les besoins et apporter des solutions adaptées.