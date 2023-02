XALIMANEWS -La mairie de Dakar, dans sa politique d’insertion socio-professionnelle des déscolarisés et des personnes victimes d’exclusion sociale, en partenariat avec l’institut de formation FIRMAMA BUSINESS SCHOOL avait unitié une formation dans les filières de la transformation des fruits et légumes, du Marketing digital, de l’infographie, montage video et gestion des projets, au profit de 300 détenus et anciens pensionnaires des maisons d’arrêt et de correction( MAC) du département de Dakar.

