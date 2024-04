Inspections au marché Tilène de Dakar : Saisie de plus de 266 Kg de viande impropres à la consommation

XALIMANEWS-À l’approche de chaque période précédant les célébrations de fêtes religieuses, les autorités sanitaires et le service d’hygiène effectuent des inspections surprises dans les marchés de Dakar et de sa périphérie. Hier, au marché Tilène de Dakar, informe le quotidien L’Enquête, les agents de la service d’hygiène de la ville ont mené une opération fructueuse.

Ils ont saisi plus de 266 kg de viande et de cuisses de poulet impropres à la consommation et/ou périmés.

En plus de ces saisies, plus de 726 personnes ont été sensibilisées sur les dangers de la vente de produits prohibés et les conséquences sur la santé publique. Cinq individus ont été interpellés et interrogés. Les agents d’hygiène ont également infligé une amende de 523 000 F CFA. Des opérations similaires ont été menées dans tout le pays, souvent avec des saisies importantes. L’objectif est de retirer du marché les produits alimentaires dangereux pour la santé et de punir les commerçants malhonnêtes.