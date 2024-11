Interdiction de la publication d’un livre polémique sur la Casamance: Le MFDC tire sur Ousmane Sonko

XALIMANEWS: La récente sortie du Premier Ministre Ousmane Sonko, tête de liste de la coalition PASTEF, sur l’interdiction de la publication d’un livre polémique sur la Casamance a soulevé la colère de certains membres du Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance (MFDC) de la branche de Mangoukouro. Ces derniers se sont mobilisés hier, dimanche, à leur siège de Magoukouro dans la périphérie de Ziguinchor pour apporter une réplique « salée » à Ousmane Sonko.

Amidou Djiba, le porte-parole du MFDC de Mangoukouro qualifie de malencontreuse la sortie du Premier Ministre avant de souligner dans sa déclaration « Que cache-t-il quand il dit que ce livre ne sera jamais vendu au Sénégal, qu’ils ne feront jamais la promotion de ce livre ? », s’interroge M. Djiba qui estime qu’Ousmane Sonko soulève une histoire qu’il ne maitrise même pas avant de lancer des piques. « Quand ce problème de la Casamance a surgi, il était encore adolescent… Il n’avait pas le temps de connaitre l’origine de ce problème», martèle-t-il. Et comme si cela ne suffisait pas, ce responsable du MFDC de Mangoukourouto de s’interroger sur les motivations de l’interdiction de la publication du livre en ces termes : « Ce livre-là dont on parle s’il est vrai qu’on n’est pas en train de cacher quelque chose, qu’on le publie. Chacun va s’en approprier pour le lire mais qu’il dise que ce livre ne sera pas vendu au Sénégal. Mais pour quelle raison ? », peste ce responsable du Mfdc qui avoue n’avoir pas aucune idée du contenu du livre. Toutefois, ces membres du MFDC de Mangoukouro se disent disposés à discuter avec l’Etat : « Nous tous, nous sommes disposés … », lancent-ils avant de qualifier la situation actuelle en Casamance de ni paix ni guerre. « Nous avons tendu la main à ce nouveau gouvernement mais jusque-là, nous n’avons rien entendu de leur part jusqu’à cette sortie malencontreuse … », déclare-t-il avant de manifester son pessimisme sur la paix en Casamance. « Ce problème casamançais n’est pas un problème économique que l’on brandit souvent, le problème est beaucoup plus profond que ça», martèle-t-il avant de remettre en cause le Plan Diomaye pour la Casamance.

Rappelons que cette sortie des membres du Mfdc de Mangoukouro survient au lendemain de la déclaration de la tête de liste de la coalition PASTEF Ousmane Sonko lors du meeting organisé par sa coalition Pastef à Ziguinchor dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 17 Novembre. Il avait fait savoir qu’il est hors de question de faire la promotion d’un livre polémique sur la Casamance qui ne sera pas commercialisé, dénonçant ainsi un projet de déstabilisation . Ousmane SONKO avait déclaré ceci « Si cette Française veut écrire, elle n’a qu’à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance. Elle n’a qu’à écrire sur la Nouvelle Calédonie qui réclame son indépendance mais elle n’a pas à écrire sur le Sénégal », avant de mettre en garde contre tout projet de déstabilisation sur un sujet qui concerne la sécurité nationale. Une sortie du leader du Pastef qui a fini d’installer l’ire chez ces membres du Mfdc de Mangoukouroto qui dans leur déclaration faite hier, dimanche, à Ziguinchor se sont « acharnés » sur le Premier Ministre Ousmane SonkO.