XALIMANEWS: La première vague de la Covid-19 au Sénégal avait été à l’origine de plusieurs mesures comme l’interdiction de la vente de pain dans les boutiques. Mais une mesure qui n’a duré que le temps d’une rose car malgré le communiqué de la Fédération des Boulangers du Sénégal n’autorisant la vente du pain que dans les boulangeries et les kiosques, la vente continue de se faire dans les boutiques dans des conditions qui ne facilitent pas du tout la régression de la Covid. Toutefois, la solution n’était pas non plus les boulangeries puisque ces dernières étaient pris d’assaut et difficile d’y respecter les mesures barrières. selon Amadou Gueye, président de Fédération Nationale des boulangers du Sénégal: » ce sont les services techniques qui ne font pas leur travail ». Une situation négligée certes mais une source de propagation très rapide du coronavirus.

