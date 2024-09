Interdiction de sortie du territoire: «LE TÉMOIN » persiste et signe !

XALIMANEWS- Dans son édition d’avant-hier, « Le Témoin » a publié en exclusivité un extrait de la longue liste d’anciens dignitaires du président Macky Sall interdits de sortie du territoire national. Dès la parution de notre article, des cancres aux cerveaux très limités se sont levés pour tenter de « déchirer » cette liste sans aucun argument valable. D’abord, nous tenons à préciser que l’Etat n’a rendu publique aucune liste.

Par contre, c’est « Le Témoin » qui a réussi à traquer cette liste discrètementremise à la Police desfrontières pour y débusquer une dizaine d’anciens dignitairesi nterdits de quitter

le pays. « Le Témoin » persiste fermement et signe que les gens mentionnés dans son article font tous bel et bien l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national. Tous sans exception. Par ailleurs, nous avons vu et entendu le nommé

Samuel Sarr s’auto-glorifier d’avoir quitté le pays sans expliquer quand et comment? En tout cas, il n’est pas étonnant de voir de richissimes voleurs à col blanc négocier leur « culpabilité » pour sortir du pays afin de pouvoir aller s’approvisionner en liquidité dans les paradisfiscaux. Ou alors passer

par la Mauritanie ou la Gambie ? Nous, en tant que journalistes, notre job c’est de dire qu’il y a une liste transmise à la DPAF et que telle et telle personnes y figurent. Maintenant, que des personnes faisant l’objet d’une interdiction

de sortie se retrouvent quand même à l’étranger, ce n’est pas notre tasse de thé !

Le Témoin