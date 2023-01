Le droit de manisfester, inscrit dans la constitution, est souvent bafoué par l’autorité préfectorale. Devant ce qu’ils jugent injuste, le citoyen sénégalais demande le respect de ses droits. Les manifestations pacifiques dont fréquemment interdites par le préfet, alimentant les débats. La population, via les ondes de Walf, donne son avis sur la question. D’après Tapha Faye, « les autorités doivent encadrer les manifestations, plutôt que de les interdire. S’il n’y pas sources d’inconvenients, les autorités doivent, il faut les accepter et les encadrer. Chacun a le droit de manifester, mais à chaque marche il y’a interdiction. » Pour ismaila Diallo, « Si une marche doit connaitre une perte humaine, il faut chercher d’autres solutions. Une vie humaine est très importante et il faut pas que les politiques mettent en avant leurs intérêts au profit des intérêts du peuple ». Pour certains, s’il ya risque de troubles, mieux vaut interdire certaines manifestations. « J’ai entendu que le prefet de Dakar a interdit la manifestation de Yewwi Askan Wi, je suis donc avec lui. Parce qu’à cause des travaux du BRT, il y’a des risques de désagréments et des individus mal intentionnés peuvent en profiter. »

