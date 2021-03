Dans une démocratie, les libertés et la sécurité des personnes et des biens sont garanties. La presse qui, depuis lors est au cœur des événements paie les pots cassés. Après Walf Tv, Sen tv dans l’après-midi, c’était au tour de la RFM, du journal l’Observateur et du Site Dakarbuzz. Et pourtant le seul but du journaliste c’est d’informer juste et vrai. L’on se demande a qui incombe cette responsabilité?

