«Tous les sénégalais épris de paix et justice devraient magnifier ce geste des Forces de défense et de sécurité, qui participe à stopper cette violence inutile qui nous a déjà coûté des pertes en vies humaines», a dit le parlementaire. Puis il ajoute : «j’espère que les organisations des Droits de l’homme seront les premières à saluer ce geste des FDS, qui entre sans nul doute, dans le cadre du respect des droits de l’homme”. Abdou Mbow termine pour inviter l’État «à rester ferme et de continuer à faire son travail dans le respect des lois et règlements de notre pays».

