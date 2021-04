« Mes chers Fans, Suite à mes problèmes de voix , j’ai subi une intervention chirurgicale à la gorge qui s’est déroulée avec succès. Rendons grâce à Dieu. Je remercie les professeurs Damien Sene et Phillippe Hermann qui au delà de leur professionnalisme ont été d’une attention particulière à mon égard. Je remercie ma famille, la population sénégalaise, mes fans, amis et sympathisants de partout pour vos prières et d’avoir compatit à ma douleur . Merci à son Excellence Elhadji Maguette Seye ambassadeur du Sénégal en France ,à Youssou Ndour et à mon Guide Spirituel Serigne Khadim Gaydel Lo. Je dois à présent suivre des séances de rééducation pour retrouver la voix . Ayons Confiance en Dieu. Merci à tous et à toutes » ,a-elle écrit.

