Hissein Brahim Taha réaffirme que « la Mosquée bénie Al-Aqsa, le Haram Al-Qudsi Al-Sharif, dans son intégralité, est un pur lieu de culte pour les musulmans, et en même temps [appelle] la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces violations répétées par Israël, et contraindre Israël, la puissance occupante, à respecter le caractère sacré des lieux saints et à préserver le statut juridique et historique de la mosquée bénie Al-Aqsa ».

« Le secrétariat général de l’Organisation de coopération islamique a fermement condamné la prise d’assaut flagrante par les forces d’occupation israéliennes de la sainte mosquée Al-Aqsa, son agression brutale contre les fidèles dans ses cours et l’arrestation d’un certain nombre d’entre eux, considérant cette dangereuse escalade comme une attaque contre le caractère sacré des lieux saints et la liberté de culte, et une violation flagrante des conventions de Genève et des résolutions pertinentes des Nations unies », peut-on lire dans un communiqué.

