Intrusion dans le réseau de Sonatel : Deux suspects arrêtés par la DSC

XALIMANEWS-Deux individus ont été interpellés par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) suite à une plainte déposée par la Sonatel pour intrusion dans son réseau. Parmi les suspects arrêtés figure un ressortissant djiboutien, selon les informations relayées par Libération dans son édition de ce lundi 30 décembre. « Lors de la perquisition effectuée chez lui, à la Médina, les enquêteurs ont saisi 59 cartes SIM Orange, 3 modems de connexion et 1 modem à puces », précise le journal.

Selon les détails rapportés par le journal, l’affaire porte sur un détournement de SMS de notification reçus par les clients lors d’opérations de réinitialisation de mots de passe ou provenant d’applications telles que TikTok, WhatsApp et LinkedIn. Ces messages étaient acheminés par des Simbox, via des opérateurs locaux, et facturés à un tarif inférieur au tarif légal, détaille Libération.

Les messages concernés étaient tarifés à 10 francs CFA au lieu de 65,565 francs CFA. « Entre mai 2023 et mai 2024, la Sonatel a subi un préjudice estimé à 96 millions 954 mille 646 francs CFA », informe le quotidien.