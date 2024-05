Investir dans la petite enfance, c’est prédire un développement radieux et effectif (Par Magor Dia)

La petite enfance est une période cruciale dans le développement d’un individu. C’est durant ces premières années que les fondations de la personnalité, du langage, de l’intelligence et des compétences sociales se construisent. Les interactions avec les adultes et les expériences vécues dans cet âge tendre façonnent profondément le futur de l’enfant.

Investir dans la petite enfance, c’est investir dans l’avenir. En offrant un environnement sécurisant, stimulant et enrichissant aux jeunes enfants, nous leur donnons les meilleures chances de réussite dans la vie.

Les programmes de qualité en petite enfance sont essentiels pour soutenir le développement holistique des enfants et pour réduire les inégalités sociales dès le plus jeune âge.

Ensemble, construisons un Senegal où chaque enfant, quelle que soit son environnement psycho-social, ait la possibilité de s’épanouir pleinement dès ses premiers pas dans la vie.

Magor Dia, spécialiste de la petite enfance