Et on peut continuer ainsi sur des dizaines de pages. Voilà donc ce que nous proposent les promoteurs de la continuité. Le candidat laquais ose-t-il dire autre chose d’ailleurs ? Ils savent que le peuple est résolu à en finir, et a hâte de leur mettre la main dessus après Avril 2024. D’ailleurs un des invités qui a pris la parole le leur a dit durant la cérémonie d’investiture : « Si vous perdez le pouvoir, vous allez le regretter amèrement ». Cela rappelle les mises en garde de Serigne Mbacké Ndiaye aux membres du régime Wade. Le peuple de 2023 / 2024 est bien plus en colère que celui de 2012. C’est parce qu’ils sont pris de panique qu’ils ne cherchent même plus à mettre les formes pour tricher, pour écartes vaille que vaille le chef de l’opposition. Mais c’est peine perdue. Le 25 Février 2024 sera considéré pour la majorité des électeurs comme le jour du « Sani Jamra » comme l’a si bien imagé un célèbre journaliste. Le changement est irréversible.

