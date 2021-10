Soham El Wardini est une militante de première heure qui s’est toujours battue pour la coalition Taxawu Dakar et pour Khalifa Sall. Si Soham avait plus de chances que Barthélémy Dias de gagner les prochaines élections locales, nous tous allions nous ranger derrière elle. Mais, nous savons que, dans ce combat pour la reconquête de Dakar, le meilleur profit et le meilleur choix, c’est Barthélémy Dias. C’est la raison pour laquelle, nous sommes derrière lui. Nous ne sommes pas derrière Barthélémy pour ses beaux yeux. Si nous savions tous qu’il n’avait aucune chance de gagner ces locales, nous n’allons pas le soutenir. Nous savons qu’il peut gagner et il va gagner les elections ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy