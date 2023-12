XALIMANEWS-Investi par les diverses instances de l’Alliance pour la République (Apr) en vue de représenter la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) lors de la prochaine élection présidentielle, Amadou Bâ accepte avec optimisme la mission de perpétuer l’héritage du Président Macky Sall, notamment en poursuivant la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse).

« Je suis honoré de vous dire que j’accepte d’être votre candidat, le candidat de Apr et le seul candidat de BBY. Oui j’accepte votre investiture volontiers avec honneur et fierté d’autant qu’elle me place sur les traces de mon mentor, mon leader, un homme exceptionnel, un visionneur le bâtisseur du Sénégal nouveau oui j’accepte votre investiture avec engagement et confiance car elle me donne l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du Pse. J’accepte de continuer la mise en œuvre avec loyauté et fidélité. J’accepte avec humilité car je sais que dans nos rangs peuvent émerger d’autres responsables tous aussi capables que moi d’accomplir cette mission », a-t-il déclaré.

Lors de son investiture, le candidat a exprimé un hommage appuyé au Président Macky Sall pour sa contribution à sa formation et a promis, devant de nombreux militants et responsables de l’Apr ainsi que des leaders de la Coalition Bby, de travailler en faveur de la continuité. Une fois élu, il s’engage à poursuivre la mise en œuvre du Pse, visant à « favoriser l’investissement pour stimuler la croissance économique et créer un développement durable ».

Se décrivant comme « le Président de l’emploi et de l’épanouissement de la jeunesse », Amadou Bâ prévoit de réaliser « des avancées majeures en mobilisant des ressources pour offrir de bons emplois et assurer le bien-être des jeunes ».