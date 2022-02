Absolument pas. D’abord, Moustapha Niasse n’était pas candidat. Pour perdre, il faut d’abord être candidat. Bien entendu, Nioro est son fief. Mais les candidats de Benno bokk yaakaar qui étaient là-bas, n’ont qu’à répondre de leur gestion. Il y avait des candidats inscrits sous la bannière de Bby qui, bien entendu, pour la plupart, étaient sous son aile protectrice. Sinon, Moustapha Niasse n’a rien perdu et s’il était candidat, il aurait raflé la mise. A Nioro, la défaite de Bby n’est pas celle de Moustapha Niasse. Quand un soldat perd la guerre, il ne faut pas l’imputer au général parce qu’il n’était pas au front. Moustapha Niasse n’a ni donné de conseils ni dressé des listes et n’a même pas financé les activités. Il adélégué de grands responsables par le truchement du président de la République et ces gens ont perdu les élections. Maintenant à eux d’en faire l’analyse politique, sociologique, technique… Je reviens sur l’expression disant que l’Afp a perdu. Vous savez, la courbe de Bby est une courbe ascendante. En 2012, Bby a été créée comme étant une coalition politique pour faire partir le Président Abdoulaye Wade. Après l’adoption du plan Sénégal émergent qui a remplacé le programme Yoonu yokkuté, le Président Macky Sall a créé le slogan «gagner ensemble, gouverner ensemble». Bby est passée à une coalition programmatique. De fil en aiguille, d’élection en élection, les partis se sont davantage rapprochés et Bby est devenue une coalition stratégique avec une unification du directoirepolitique. C’est ce qui a fait que mandat a été donné au Président Macky Sall pour choisir les maires et présidents de Conseil départemental. A ce niveau, on n’a pas encore cette culture de la gagne ensemble. Raison pour laquelle, après les résultats, on sort les colorations politiques. Lorsqu’on aura atteint cette maturité comme c’est le cas en Occident, il n’y aura plus de coloration politique. Effectivement, nous avons perdu des mairies. A la Sicap, c’est le maire lui-même, le camarade Santi Agne, qui a voulu arrêter après deux mandats. Après, il y a eu une multiplicité de candidatures au sein même de Benno bokk yaakaar. Ce qu’on a rencontré partout à Dakar, lorsqu’un candidat de l’Afp se présente, il y a eu d’autres candidats à ses côtés et issus de la mouvance présidentielle. Les partis se sont mutuellement marqués à la culotte et cela a créé ce problème. Il y a eu beaucoup de listes parallèles et nous nous sommes neutralisés nous-mêmes. L’autre explication moins rationnelle est cette mobilisation autour de la criminalisation de l’homosexualité qui a été décisive.

