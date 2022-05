Au niveau de coalition Aar Senegaal, les choses semblent plus claires. C’était connu que Thierno Alassane Sall allait diriger et pour le reste, Abdourahmane Diouf sera 3ème. . La députée Marième Soda Ndiaye, ex-membre du mouvement Osez l’avenir, serait investie en 4ème position de la liste nationale. Elle sera suivie de Thierno Bocoum à la 5ème place et l’ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy occupe la 7ème place. L’ancien juge Ibrahima Hamidou Dème dirige la coalition Aar Senegaal à Thiès et Théodore Chérif Monteil l’est à Kaolack.

Bby, Yaw, Wallu… choix dans la douleur Dans les autres coalitions, la situation n’est pas meilleure. A Yaw, jusqu’à tard dans la soirée, les investitures posaient de gros problèmes. Cette coalition, qui s’est massifiée de noms plus ou moins ronflants, fait face au poids de ses membres pour faire des listes. Si l’on nous précise que Ousmane Sonko devrait être la tête de liste, on ne sait pas par contre le sort qui sera réservé à Khalifa Sall. Il y a quelques jours, Habib Sy, président de la commission chargée des investitures dans Yaw, a demandé à tous les partis ou mouvements d’aller faire leurs investitures à l’interne. Hier, il fallait donc restituer les décisions des composantes de Yaw. On a appris aussi que de nouvelles adhésions sont enregistrées dans cette coalition créée en septembre dernier par Pastef,Taxawu Senegaal, Pur, Prp, entre autres. Toutes choses qui ne vont certainement pas favoriser les choix. A Wallu, l’identité de la personne qui va conduire la liste préoccupe plus d’un. En 2017, Me Abdoulaye Wade était sorti de son repos à Versailles pour diriger la liste. Mais avec la santé chancelante du Pape du Sopi, le Pds très frappé par la transhumance, se cherche un leader fédérateur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy