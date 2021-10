A ses camarades de parti, il leur réitère que « le Président Idrissa Seck ne les a pas oubliés et ne va pas les abandonner». Pour sortir gagnant de ces joutes en « raflant le maximum de communes », il a invité ses camarades dont « les ambitions sont légitimes » « au calme et à la sérénité en taisant les querelles d’égos et à ne pas aller en rang dispersé ». Sur le trafic des passeports diplomatiques, il est d’avis, à titre personnel, qu’« il ne faut pas très vite jeter le discrédit sur l’Assemblée nationale ». Selon lui, « il s’agit d’une affaire concernant deux députés, comme il y’a eu l’accusation de viol contre un autre député ». Aussi, « la procédure étant enclenchée, le dossier est entre les mains de la Justice ». Par conséquent, « nous faisons confiance à l’Assemblée nationale et à la Justice. N’allons pas trop vite en besogne ». Tout en plaidant que « Justice soit faite et aille jusqu’au bout sur ce dossier qui doit être tiré au clair », il estime que « si les mis en cause ne sont pas coupables ils seront disculpés. A défaut, la justice décidera.

