« Yewwi Askan Wi prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale sur cette énième forfaiture et sur le parti pris manifeste et assumé du ministre de l’intérieur qui était plus attendu sur l’irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar qui n’a pas respecté ni l’obligation de parité ni le nombre maximal fixé pour le parrainage », ajoute le document.

XALIMANEWS- La Direction générale des élections a déclaré irrecevable la liste de titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Une décision que rejette Déthié Fall et Cie qui prennent à témoin l’opinion publique nationale et internationale, pour cette « énième forfaiture et sur le parti pris manifeste et assumé » du ministre de l’intérieur ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy