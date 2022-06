Et Serigne Mountakha Mbacké Bassirou de dire que «la confrérie mouride dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les déclarations de Naveen Jindal, le porte-parole du parti Bharatiya Janata au pouvoir en Inde. Elle demande à l’ambassadeur de la République de l’Inde au Sénégal de présenter des excuses publiques aux musulmans, et appelle le Gouvernement Indien à éviter à l’avenir de blesser la sensibilité des musulmans. A défaut, la confrérie mouride ordonnera publiquement à tous ses disciples vivant au Sénégal et dans la diaspora de boycotter les produits d’origine indienne. (…) S’en prendre à l’image du messager de Dieu, Muhammad PSL, est une ligne rouge à ne pas franchir», lit-on dans le communiqué.

A travers un communiqué signé de son porte-parole en son nom, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké invite l’ambassadeur de la République de l’Inde au Sénégal à présenter des excuses publiques. Depuis des années, les musulmans vivant en Inde subissent toutes sortes de tortures, d’abus, d’oppression et de persécution de la part du parti au pouvoir dirigé par Narendra Modi….Répression, saccage, interdiction des filles voilées de fréquenter les écoles et les universités, démolition de maisons et de mosquées et tueries. Ces actes barbares ne s’expliquent à tort que par leur foi en Allah et en son Prophète (PSL)», a laissé entendre le Khalife qui ajoute dans son communiqué que «cette islamophobie pratiquée par les hindous extrémistes a atteint son paroxysme. En effet, des propos d’une indécence incommensurable ont été proférés à l’endroit du meilleur des créatures, le Prophète Muhammad (Psl)».

