L’intérêt d’une telle démarche est double : d’une part vérifier si le Conseil Constitutionnel est capable de violer ses propres textes, ceux qui régissent son fonctionnement en délibérant sans la présence de tous ses membres ; et d’autre part vérifier dans la décision les noms des membres qui ont délibéré et leur nombre : les noms de Ndiaw DIOUF (Vice–Président), et Mandiougou N’DIAYE ne pourront plus y figurer puisque leur mandat sera terminé, et le CC ne peut délibérer à 4 ( car l’article 23 de la loi n°2016-23 exige la présence de tous les membres).

En effet, lors du colloque du 17 juin 2021, organisé par le Conseil constitutionnel, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung, sur le thème « Regards croisés sur la justice constitutionnelle », le Constitutionnaliste et juriste tailleur Madior Fall a affirmé avec une incroyable audace que « lorsqu’un membre du Conseil doit être remplacé et qu’il ne l’est pas, il n’y a pas d’illégalité, car c’est juste qu’il ne siège pas ». Une telle interprétation est loufoque, saugrenue, fausse, totalement mensongère et relève du banditisme juridique. Une telle légèreté (démonstration de nullité) témoigne d’un niveau d’insuffisance professionnelle qui mérite un licenciement. Car les enseignements d’Ismaëla Madior FALL sont désormais un véritable danger pour les étudiants de droit.

