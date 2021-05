XALIMANEWS- L’

escalade se poursuit. Plus de 1 000 roquettes tirées vers Israël , des frappes continues sur la bande de Gaza et au moins 40 morts : l’affrontement armé entre le Hamas et l’État hébreu ne donne aucun signe d’apaisement ce mercredi 12 mai 2021 et fait craindre à l’ONU une « ?guerre à grande échelle? ». Au cours de la nuit, le Hamas a multiplié les tirs de roquettes vers des villes israéliennes, y tuant 5 personnes et en blessant une centaine d’autres, tandis que l’armée israélienne a frappé les maisons de ténors du mouvement islamiste dans la bande de Gaza, où le bilan avoisine 35 morts, parmi lesquels 12 enfants.

Maisons ravagées, voitures foudroyées, installation pétrolière touchée… Israël s’est aussi réveillé mercredi avec des dommages inégalés depuis la guerre de Gaza de 2014, sur laquelle la Cour pénale internationale projette d’enquêter. Les frappes aériennes israéliennes, les plus nourries aussi depuis 2014, se veulent, selon l’armée, une riposte aux roquettes lancées par les différents groupes armés de la bande de Gaza vers l’État hébreu depuis lundi soir.

Le Hamas avait lancé lundi soir une salve de roquettes en direction d’Israël en guise de « ?solidarité? » avec les plus de 700 Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam situé dans la partie orientale de Jérusalem, annexée par l’État hébreu en 1967. Face à cette flambée de violence, la communauté internationale a appelé au calme, mais les deux camps n’ont donné aucun signe d’apaisement jusqu’ici.

Appels à la « désescalade »

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, s’est dite mercredi inquiète par cette escalade, notant la commission de possibles crimes de guerre. Le Premier ministre britannique Boris Jhonson a appelé Israël et les Palestiniens à la « retenue », se disant « très préoccupé » par « les violences croissantes et les victimes civiles » et réclamant une « désescalade urgente ».

Il faut que les États-Unis s’impliquent pour faire cesser la nouvelle flambée de violences entre Israéliens et Palestiniens, a de son côté estimé mercredi le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune. La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen et plusieurs députés de droite ont quant à eux condamné les tirs de roquettes du Hamas. « La pluie de missiles lancée par le Hamas sur les populations civiles israéliennes est un acte inacceptable. Espérons que les peuples israélien et palestinien trouvent la voie de la paix », a écrit dans un tweet la présidente du RN.

Mardi soir, l’aviation israélienne a pulvérisé un édifice de 12 étages où des ténors du Hamas avaient leur bureau et, dans la nuit, un autre édifice de 9 étages comportant les locaux d’une télévision locale, des logements et des commerces. L’armée dit avoir ciblé le « ?chef du renseignement militaire? » du Hamas, Hassan Kaogi, et le « ?directeur du contre-espionnage? » du mouvement islamiste armé, Waël Issa. « ?Il y a encore beaucoup de cibles dans le viseur, ce n’est que le début? », a affirmé mardi soir le ministre de la Défense, Benny Gantz, ancien chef de l’armée lors de la guerre de Gaza en 2014, tandis que le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a affirmé que le Hamas allait « se prendre une raclée à laquelle il ne s’attend pas? ».

Le Point