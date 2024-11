Israël préparerait un plan de cessez-le-feu au Liban en guise de «cadeau» à Trump, selon le Washington Post

XALIMANEWS- Un proche collaborateur du Premier ministre Benyamin Nétanyahou a déclaré cette semaine à Donald Trump et à Jared Kushner, genre du 47? président des États-Unis, qu’Israël se hâtait de faire avancer un accord de cessez-le-feu au Liban. Selon trois hauts responsables israéliens, cités par le quotidien américain, le but serait d’offrir à Donald Trump un premier succès rapide en matière de politique étrangère. «Il est entendu qu’Israël offrirait quelque chose à Trump […] et que, en janvier, il y aurait un accord sur le Liban», a ainsi assuré un responsable israélien au Washington Post.