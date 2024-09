Italie : Aly Baba Faye tire sa révérence, la diaspora Sénégalaise perd un monument (Par Momar Dieng Diop)

C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que nous avons appris la disparition de notre grand frère Aly Baba, survenue ce samedi 07/09/2024. Figure incontournable de la diaspora sénégalaise, et plus particulièrement de celle établie en Italie, Aly Baba s’est consacré corps et âme à la défense des droits des Sénégalais de l’extérieure et, de manière plus large, à la protection et au soutien de l’ensemble des émigrés.



Son charisme naturel, sa grande sociabilité et sa disponibilité exemplaire faisaient de lui une personne respectée et aimée de tous. Toujours à l’écoute, il était animé par un profond sens de l’entraide et de la solidarité. Son action ne se limitait pas aux paroles ; il nourrissait de véritables perspectives de cohésion et d’harmonie au sein de la communauté, veillant à bâtir des ponts solides entre la diaspora et les pays d’accueil. Son engagement sans faille et sa probité l’ont conduit à intégrer les rangs de l’administration italienne, où il est devenu un acteur majeur dans la défense des droits des émigrés. Il a été coordonnateur à l’Institut National de Statistiques de 2009 à 2010, avant de devenir, de 2013 à 2018, conseiller technique du sous-secrétaire au ministère de l’Intérieur, Domenico Manzione. Dans ces fonctions, il a su porter haut la voix des sans-voix, facilitant leur intégration tout en plaidant pour une meilleure reconnaissance de leurs droits. Il incarnait une véritable réussite, tout en restant profondément attaché à ses racines et à ses valeurs de partage et de justice.

Je me souviens encore de notre dernier échange, en date du 3 septembre dernier. Nous avions longuement discuté de sa volonté de terminer son livre, de nos projets communs et des nouvelles perspectives à explorer ensemble. Jamais, à ce moment-là, je n’aurais pu imaginer que cet échange serait le dernier, car il m’avait promis de me revenir rapidement. Aujourd’hui, avec le recul, il me semble que ces paroles étaient peut-être son adieu, subtil et inattendu.



Sa disparition laisse un vide béant, non seulement au sein de la communauté sénégalaise en Italie, mais également pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. La diaspora perd une icône, un monument, un frère au cœur noble, un homme dont l’humanité rayonnait dans chacun de ses gestes et engagements.

En ces moments de douleur indicible, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à sa famille, à la Fédération des Associations Sénégalaises en Italie (FASNI), à mon frère Alioune Ndiaye, à l’honorable Député Nango Seck, au doyen Alioune Gueye, ainsi qu’à l’ensemble de la diaspora sénégalaise. Le rappel à Dieu de notre grand frère Aly Baba Faye est une perte incommensurable. Sa générosité, son courage et sa bienveillance resteront gravés à jamais dans nos mémoires. Que son âme repose en paix et que son héritage continue d’inspirer et de guider ceux qui poursuivront son œuvre.

À Dieu, Mon Ambassadeur, Mon Grand frère!

MOMAR DIENG DIOP/ ESPAGNE.