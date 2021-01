L’équilibre du pouvoir était respecté, souligne le patron de Twitter, tant que « les gens pouvaient simplement aller sur un autre service, si nos règles et notre application des règles ne leur convenaient pas ». Mais « ce concept a été remis en cause la semaine dernière quand un certain nombre de fournisseurs essentiels d’outils sur internet ont aussi décidé de ne pas héberger ce qu’ils trouvaient dangereux. Je ne crois pas que c’était coordonné. Plus probablement, les sociétés sont arrivées à leurs propres conclusions ou ont été encouragées par les actions des autres. »

